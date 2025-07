iPhone 17: Die wichtigsten Gerüchte zum nächsten Apple-Smartphone

iPhone 17 Air: Ein besonders dünnes Modell als neue Gerätekategorie

Besondere Aufmerksamkeit gilt derzeit dem sogenannten iPhone 17 Air, das in verschiedenen Leak–Berichten auch unter dem Namen «iPhone Slim» gehandelt wird. Dabei handelt es sich offenbar um ein vollkommen neues Gerät innerhalb der Serie, das weder dem bisherigen «Plus»–Format noch der Pro–Reihe entspricht. Apple verfolge mit dem Air–Modell das Ziel, das bislang dünnste iPhone in der Unternehmensgeschichte zu bauen. Intern werde eine Gehäusedicke von weniger als sechs Millimetern angestrebt, was eine erhebliche Reduktion gegenüber aktuellen Modellen darstellen würde.