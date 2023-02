Ireland Baldwin präsentiert stolz ihren Babybauch im knappen Bikini

Ireland Baldwin (27) wird zum ersten Mal Mutter. Die Tochter von Alec Baldwin (64) hat sich in einem Instagram-Post nun stolz mit nacktem Babybauch gezeigt. «Sechs Monate», schrieb sie zu Fotos, auf denen sie in einem knappen, hellgelben Bikini in einem Türrahmen posiert. Passend zum Tag des Super Bowl, dem Football-Spektakel, sei es Zeit für eine «Super Bowl» («Bowl» heisst zu Deutsch «Schüssel») mit Vanilleeis und heisser Sauce, erklärte Baldwin weiter und wünschte ihren Followern und Followerinnen einen «fröhlichen Sonntag».