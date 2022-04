Ireland Baldwin über ihre Drogenvergangenheit: «Habe mich geschämt»

Ireland Baldwin, die laut eigener Aussage «viel Alkoholismus und Drogenabhängigkeit» in ihrer Familie erlebt hat, habe sich mit Xanax, ein starkes Beruhigungsmittel, «selbst behandelt» und viel getrunken. «Ich war abgezehrt und teilnahmslos», sagt Ireland Baldwin in dem Interview, aus dem vorab erste Ausschnitte veröffentlicht wurden. Am Tiefpunkt sei sie in einer Nacht «mit dem Trinken und der Einnahme von Tabletten viel zu weit gegangen, weil ich ohne sie nicht einmal ins Bett gehen konnte. Ich hatte keine Kontrolle über irgendetwas in meinem Leben und habe mich mit meinen Essstörungen gequält.»