Irina Shayk überrascht bei Pirelli-Event mit gebleichten Augenbrauen

In der tschechischen Hauptstadt Prag feierte Fotograf Sølve Sundsbø am 14. November die Veröffentlichung seines Pirelli–Kalenders 2026. Doch ein Gast stahl allen anderen die Show: Irina Shayk (39) setzte mit ihrem aussergewöhnlichen Erscheinungsbild ein klares Mode–Statement.
Das 39–jährige Model liess sich die Augenbrauen für den Anlass bleichen – ein gewagter Schritt. Zu dem ungewöhnlichen Beauty–Look kombinierte die Russin ein aufwendiges schwarzes Ensemble. Das One–Shoulder–Kleid mit transparentem Rockteil bildete zusammen mit einer schwarzen Kopfbedeckung, die ihr braunes Haar vollständig verbarg, eine dramatische Einheit.
Den monochromen Gesamteindruck unterstrich Shayk durch einen tiefdunklen Lippenstift, der einen starken Kontrast zu den gebleichten Augenbrauen bildete. Smaragdgrüne Ohrringe und schwarze Peeptoe–Pumps rundeten das aussergewöhnliche Styling ab.
Die Ex–Partnerin von Schauspieler Bradley Cooper (50) war jedoch nicht der einzige Star des Abends. Auch andere namhafte Persönlichkeiten, die ebenfalls im 52. Pirelli–Kalender zu sehen sind, erschienen zur festlichen Präsentation in der tschechischen Metropole. Schauspielerin Tilda Swinton (65), «Game of Thrones»–Star Gwendoline Christie (47) und Tennis–Legende Venus Williams (45) gehörten zu den geladenen Gästen, die den Abend zu einem hochkarätigen Event machten.
Für Shayk, die Mutter der achtjährigen Tochter Lea ist, bedeutet die Teilnahme am Pirelli–Kalender die Erfüllung eines beruflichen Ziels. «Endlich bin ich Teil davon», verriet sie dem Magazin «People» in einem am 14. November veröffentlichten Interview. «Darauf habe ich tatsächlich sehr lange gewartet. Es ist mir eine grosse Ehre, bei dieser besonderen Ausgabe dabei zu sein.»
Vom Zweifel zum magischen Moment
Das Shooting selbst stellte das Victoria's–Secret–Model vor eine besondere Herausforderung. Jedes der abgelichteten Models verkörperte eines der vier klassischen Elemente – Erde, Wasser, Feuer und Luft. Shayk wurde die Rolle des Windes zugedacht. «Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich: Wie soll ich Wind sein? Ich bin Steinbock, ein Erdzeichen. Ich bin sehr geerdet, sehr stur und standhaft. Wind hingegen ist frei – das komplette Gegenteil von dem, was ich bin», erklärte sie.
Doch trotz anfänglicher Bedenken gelang es der erfahrenen Laufstegschönheit, sich in die Rolle einzufinden. Die fast nackten Aufnahmen verlangten ihr einiges ab, doch am Ende überzeugte das Ergebnis. «Es geht darum, diesen Zauber einzufangen, bei dem man sich frei fühlt wie der Wind», beschrieb Shayk ihre Interpretation. «Wenn ich mir die Bilder und Videos anschaue, denke ich: Wow, das war der Moment.»