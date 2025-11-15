Irina Shayk überrascht bei Pirelli-Event mit gebleichten Augenbrauen

Vom Zweifel zum magischen Moment

Das Shooting selbst stellte das Victoria's–Secret–Model vor eine besondere Herausforderung. Jedes der abgelichteten Models verkörperte eines der vier klassischen Elemente – Erde, Wasser, Feuer und Luft. Shayk wurde die Rolle des Windes zugedacht. «Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich: Wie soll ich Wind sein? Ich bin Steinbock, ein Erdzeichen. Ich bin sehr geerdet, sehr stur und standhaft. Wind hingegen ist frei – das komplette Gegenteil von dem, was ich bin», erklärte sie.