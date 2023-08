Ihre extravagante Mode und die auffällige runde Brille machten Geschäftsfrau und Innenarchitektin Iris Apfel zur wahren Fashion–Ikone, auch in den sozialen Medien hat die New Yorkerin knapp drei Millionen Fans. Kaum zu glauben: Am heutigen 29. August feiert Apfel ihren 102. Geburtstag. Auf ihrem Instagram–Account zeigt sie sich junggeblieben und prostet ihren Follwerinnen und Followern mit einem Gläschen Rotwein zu.