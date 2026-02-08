Iris Berben: Die Sehnsucht nach der Liebe hört niemals auf

Berben glaubt, dass es «nicht nur eine Chance im Leben» gibt, wie sie jetzt sagt. «Es gibt zwei, drei, vier, fünf Chancen. Es gibt keine Regeln. Das Alter ist keine Regel. Und auch die Liebe kennt keine Regeln.» Sie erläutert: «Die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht, von dem Partner wahrgenommen zu werden, gemeinsam durchs Leben zu gehen, die hört nie auf. Nicht mit 50 und auch nicht mit 70.» Man solle seine Chancen auch wahrnehmen und dabei nicht ängstlich sein. Dabei könne man scheitern, aber man habe es wenigstens probiert. «Das würde ich genau so unterschreiben», bestätigt Lauterbach.