Iris Berben: «Frauen hinken in der Filmbranche immer noch hinterher»

Was sind die grössten Herausforderungen, die sich Frauen auch heute noch in der Filmindustrie stellen müssen?

Berben: Der Gleichstand bei Schauspielerinnen und Schauspielern ist eine grosse Herausforderung. In Bezug auf Produktionen, Drehbücher und Regie sind Schauspielerinnen noch immer in der Filmförderung benachteiligt - und innerhalb der von Männern beherrschten Branche fehlt der Wille, dies zu ändern. Ja, Frauen gewinnen erfolgreich Preise und sind auf den Festivals präsent. Aber mit Blick auf Filmförderungen und dessen Inhalte, hinken Frauen leider nach wie vor hinterher. Sie erhalten geringere Budgets und müssen in einem anderen Tempo strampeln, als ihre männlichen Kollegen. Dabei müsste die Hälfte des Förderbudgets an Frauen gegeben werden. Dieses Thema muss weiterhin gemeinsam, mit aller Kraft nach vorne getrieben werden. Der Ansatz von L'Oréal Paris, im Rahmen des Lights On Women Awards gezielt weibliche Filmemacherinnen zu unterstützen und ein Zeichen für das Streben nach einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis in der Filmbranche zu setzen, zielt genau darauf ab.