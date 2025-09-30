Iris Berben strahlt in Paris: «Wir definieren Schönheit heute selbst»

Wie haben sich Ihr Mode– und Make–up–Geschmack im Laufe der Zeit verändert? Gab es Looks, die Sie im Rückblick bereut haben?

Berben: Bereuen würde ich es nicht nennen – aber ich bin schon froh, dass es aus den Achtzigern nicht allzu viele Fotos von mir gibt (lacht). Da gab es einige Entscheidungen, die ich heute sicher nicht mehr treffen würde. Aber das ist doch ein Teil des Lebens. Wir verändern uns – mit unseren Erfahrungen, mit unserem Körper, mit der Frage: Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und so entwickelt sich auch ein Stil. Ich trage heute natürlich nicht mehr die Dinge, die ich mit 18 Jahren getragen habe. Aber darum geht es nicht. Man lebt einen schönen Prozess, als Zusammenspiel zwischen Suchen und Finden. Heute weiss ich viel klarer, was mir guttut, worin ich mich wohlfühle – und das ist ja genau der Kern von «I'm worth it»: Sich den Raum zu nehmen, zu definieren, was Schönheit für einen selbst bedeutet. Nicht für andere.