Iris Klein heisst jetzt offenbar wieder Katzenberger

Doch bürokratische Hürden hätten die gewünschte Namensänderung zunächst verzögert. «Ich muss so viel beim Standesamt regeln, da gibt es Bestimmungen. Du brauchst eine Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtsregister, du brauchst ein Führungszeugnis, Verdienstbescheinigung. Die wollen so viel. Eine Stellungnahme. Und das dauert so lange, bis dieser Name endlich durch ist», so Klein. Nun scheint es gelungen zu sein.