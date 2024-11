Iris Klein reagiert auf Liebes-Outing von Ex-Mann Peter

«Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen. Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft», liessen sich Woelke und Klein am Mittwoch vom Sender zitieren. In einem Interview mit spot on news erzählte das Liebespaar zudem: «Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg [Mai 2024, Red.] gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen.»