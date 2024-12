Iris Law zeigt sich im durchsichtigen Kleid bei Fashionparty

Model Iris Law (24) hat nichts zu verstecken: Die Tochter von Schauspielstar Jude Law (51) und Sadie Frost (59) erschien am Sonntagabend in einem Kleid, das nichts der Fantasie übrig lässt, zu einem Event im Soho Mews House im Londoner Stadtteil Mayfair. Bei der «Forces For Change»–Party, zu der die britische «Vogue» jährlich lädt, trug die 24–Jährige eine durchsichtige khakifarbene Robe – und darunter nichts als eine knappe Unterhose.