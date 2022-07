Bei Instagram teilte der 76-Jährige eine Karikatur, in der Winkler mit dem Körper einer Schlange und mit einem Schwert als Zunge zu sehen ist. «Ein äusserst schmeichelndes Porträt des grossen ‹Rocky›/‹Creed›-Produzenten Irwin Winkler», beschrieb Stallone seinen Post, bevor er gegen Winkler ausholte. «Übrigens, nachdem Winkler seit 47 Jahren ‹Rocky› kontrolliert und nun ‹Creed›, hätte ich wirklich gerne zumindest ein bisschen was von dem, was von meinen Rechten übrig ist, zurück, bevor du es nur deinen Kindern vermachst», ärgerte sich der «Rocky»-Darsteller.