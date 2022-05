Wie hat die Serie Ihr Leben verändert?

Horn: Ich habe dadurch so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, mit denen ich unglaublich gern zusammenarbeite. Ich bin so gern Mutter, aber freue mich auch sehr in meinem Job arbeiten zu dürfen. Ich liebe es zu schauspielern - und die Möglichkeit zu haben in so einer Serie mitzuwirken, ist echt ein Geschenk.