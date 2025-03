Isabell Horn: Rückkehr nach Deutschland fühlte sich wie «Versagen» an

«Man will diesen Traum ja auch nicht wirklich aufgeben. Ich hatte dann auch das Gefühl: Okay, jetzt haben wir hier komplett versagt. Ich wollte nicht so schnell aufgeben», gesteht die Schauspielerin im RTL–Interview. Trotz der Bedenken, die bereits nach einem Jahr auftraten, habe sie ihrem Leben in Skandinavien deshalb sechs Monate lang noch eine Chance geben. Doch mit der Zeit sei ihr bewusst geworden: «Es ist gar kein Aufgeben, nur ein anderer Weg.»