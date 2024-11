Isabella Franke: So bleibt der Kleiderschrank langfristig ordentlich

Wie schafft man mehr Ordnung im eigenen Kleiderschrank?

Franke: Erstmal müssen wir ausmisten, damit wir wissen: Was haben wir, was wollen wir, was wollen wir behalten? Dann erstellen wir ein System, an das man sich leider halten muss. Das beinhaltet, saubere Klamotten direkt wieder einzuräumen. So schafft man langfristig Ordnung. Jeder kennt wahrscheinlich diesen Stuhl voller Kleidung: Den kann man durch einen kleinen Haken ersetzen, damit der Berg nicht überhandnimmt. Ein weiterer Tipp ist, Kleiderbügel mit getragenen Teilen falsch herum in den Schrank zu hängen. Nach einem halben Jahr schaut man nach, welche noch richtig herum hängen. Das ist ein gutes Indiz dafür, welche Stücke man nicht mehr mag. Die kann man dann austauschen oder ausmisten.