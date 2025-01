Isabella Rossellini trauert um ihren Ex-Partner David Lynch

Auf ihrem Instagram–Account teilte Rossellini am 17. Januar ein Bild aus späteren Tagen, auf dem sie Arm in Arm mit ihrem Ex–Partner zu sehen ist. «Ich habe ihn so sehr geliebt. Danke für all eure lieben Nachrichten», schrieb sie schlicht unter das vertraute Foto. In den Kommentaren zu dem Beitrag häuften sich die Beileidsbekundungen für die 72–Jährige.