Isolation in seinem Haus: Joe Biden positiv auf Coronavirus getestet

Nach dem positiven Corona–Test nach einem ersten Termin in Las Vegas sagte Biden seine geplante Rede auf dem Kongress von UnidosUS, einer Bürgerrechts– und Interessengruppe für Latinos, am Mittwoch (17. Juli) ab. UnidosUS–Präsidentin Janet Murguía (63) erklärte laut ABC auf der Bühne: «Ich habe gerade mit Präsident Biden telefoniert, und er teilte mir seine tiefe Enttäuschung darüber mit, dass er heute Nachmittag nicht dabei sein kann. Wir verstehen natürlich, dass er die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen ergreifen muss, und er wollte natürlich niemanden in Gefahr bringen. Er sagte, ich solle meinen Leuten sagen, dass ihr ihn nicht so schnell loswerdet. Wir werden in Zukunft die Gelegenheit haben, direkt von ihm zu hören.»