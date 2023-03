Israelischer Schauspieler Chaim Topol mit 87 Jahren verstorben

Mittlerweile reagierte auch der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog (62) auf die Todesmeldung via Twitter und bezeichnete Topol in einem Nachruf als «begnadeten Schauspieler». Nach einer steilen Theaterkarriere in Israel wurde er durch die Hauptrolle des Milchmanns Tewje in der Verfilmung des Musicals «Anatevka» weltberühmt. Für seine Leistung wurde er 1971 mit einer Golden-Globe- und einer Oscar-Nominierung bedacht. Bis 2009 schlüpfte er zigfach in seine Paraderolle und spielte bis ins hohe Alter zahlreiche Tourneen auf der ganzen Welt.