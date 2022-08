Issey Miyake ist tot. Der japanische Modedesigner starb am 5. August an Leberkrebs, teilte die Nachrichtenagentur Kyodo mit. Einen Namen machte sich der Japaner unter anderem als Schöpfer des Signature Looks von Apple-Mitbegründer Steve Jobs (1955-2011). Der Unternehmer soll ihn einst darum gebeten haben, ihm seinen ikonischen Rollkragenpullover zu entwerfen, woraufhin Miyake ihm angeblich 100 Stück davon überliess.