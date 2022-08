Ist Calvin Kleinen der neue Reality-König?

Kleinen ist in «Are You The One - Reality Stars in Love» nicht der Einzige, der schon an mehreren Formaten teilgenommen hat. Auch Cecilia Asoro (26) hat bereits mehrmals im TV die Liebe gesucht. Sie war bei «Prominent getrennt», «Beauty & The Nerd», «Der Bachelor» und «Take Me Out» zu sehen. 2016 nahm sie zudem bei «Germany's next Topmodel» teil. Auch Max Schnabel (24) wollte sein Single-Leben schon mit mehreren Shows beenden: Er war schon Teil von «Take Me Out», «Date or Drop», «Ex on the Beach» sowie «Temptation Island».