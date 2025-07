Ist das die Bestätigung? Tom Cruise und Ana de Armas Hand in Hand

Schauspieler Hand in Hand in Vermont

Fotos, die dem «People»–Magazin vorliegen, zeigen Tom Cruise und Ana de Armas händchenhaltend. Auf den Aufnahmen, die am vergangenen Wochenende entstanden sein sollen, ist der 63–Jährige in einem dunkelblauen T–Shirt, passender Baseballkappe, Jeans und weissen Turnschuhen zu sehen. Ana de Armas, die laut dem Bericht ein Haus in Vermont besitzt, zeigt sich in einem ebenso lässigen Look: weisses T–Shirt, schwarze Schlagjeans und dunkle Sneaker.