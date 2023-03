Ist ein neuer «Tatort» mit Til Schweiger und Fahri Yardim in Planung?

Fahri Yarim: «Ich hätte grosse Lust»

Im Juli 2022 erklärte Fahri Yardim hinsichtlich seines «Tatort»-Kollegen im Interview mit spot on news: «Til hat einen ewig festen Platz in meinem Herzen, egal wie sehr wir uns ideologisch kloppen können.» In letzter Zeit hätten sie sich aber «ein bisschen auseinandergelebt und ich habe lange nichts mehr von den ‹Tatort›-Machern gehört», sagte der Schauspieler und fügte scherzend hinzu: «Im Grunde warte ich den halben Tag vor dem Hörer darauf, dass endlich die Fortsetzung anruft. Aber niemand will mich und niemand meldet sich.»