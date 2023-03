Ist Harry und Meghans Frogmore-Rausschmiss erst der Anfang?

Zu grosse Gehaltsliste?

Wohl auch einige Entlassungen könnten drohen, heisst es weiter. So habe sich in den Augen von König Charles III. der royale Apparat in den vergangenen Jahrzehnten völlig aufgebläht, sei ineffektiv, veraltet und personell überbesetzt. Sein Motto in dieser Hinsicht laute demnach: «Weniger ist manchmal mehr». Für einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürften also nach Charles' Krönung am 6. Mai 2023 unschöne Personalgespräche anstehen.