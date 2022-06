Ist Herzogin Kates Schwester Pippa Middleton erneut schwanger?

Pippa Middleton strahlt beim Jubiläumskonzert

Die Schwester von Herzogin Kate (40) strahlte geradezu in ihrem limettengrünen Kleid, als sie am 4. Juni auf der grossen Jubiläumsparty für Queen Elizabeth II. (96) am Buckingham Palast gesichtet wurde. Anwesend bei dem Konzert waren unter anderem auch ihre Schwester, deren Ehemann Prinz William (39) und deren Kinder Prinz George (8) sowie Prinzessin Charlotte (7).