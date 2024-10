Ist Herzogin Meghan etwa bald im «Suits»-Podcast zu hören?

«Alle haben uns grossartig unterstützt»

In dem Ende September gestarteten Podcast namens «Sidebar: A Suits Watch Podcast» sehen Rafferty und Adams gemeinsam ihre einstige Erfolgsserie, in der sie als Donna Paulsen und Mike Ross auftraten. Sie fassen Episoden zusammen und teilen ihre Erfahrungen beim Dreh, ausserdem interviewen sie andere Darsteller und Mitarbeiter. Auf ihrer Wunschgästeliste steht auch die Ehefrau von Prinz Harry (40): «Alle sind eingeladen, und alle haben uns grossartig unterstützt», antwortete Rafferty in einem Interview mit «Entertainment Weekly» auf die Frage, ob die Herzogin von Sussex ebenfalls teilnehmen könnte. So habe gerade erst Sheila–Darstellerin Rachael Harris (56) einige Kommentare auf Instagram zu dem Podcast abgegeben. Und sie könne es kaum erwarten, mit Max Beesley (53) «und all den anderen britischen Schauspielern zu sprechen», die in der Serie zu sehen waren.