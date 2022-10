Das kann KT. In Bezug auf seine Vergangenheit spricht er von einem «abgrundtiefen selbst verschuldeten Versagen», in Sachen «Selbstüberschätzung» sei er auch nicht ungeübt, so zitiert ihn der «Tagesspiegel». Er habe lange gebraucht, «um meine Eitelkeit zu überwinden.» Solche Töne hört man von (angehenden) Moderatoren nicht jeden Tag. Er ist schlagfertig, hat durchaus Entertainment-Qualitäten und übt sich in Selbstironie, was zweifelsohne unterhaltsam sein kann, wenn er (ohne Manuskript) sagt, er könne immer noch «schnell eine Rede zusammenkopieren.» Und: «Ich turne hier herum und nicht am Rednerpult, weil ich sonst Gefahr liefe, eine abgeschriebene Rede vorzulesen.»