Ist Laurence Fishburne bei «Matrix 5» wieder dabei?

Kehrt Laurence Fishburne (64) als Morpheus in «Matrix 5» zurück? Auf der New York Comic Con sprach der Schauspieler über ein mögliches Comeback. Laut mehreren Branchenblättern machte Fishburne deutlich, dass er eine Rückkehr nicht ausschliesse, sie jedoch von der Qualität des Projekts abhänge. «Es kommt darauf an, wie gut es ist», sagte er auf der Bühne bei der «Matrix»–Reunion. «Wenn es grossartig und sinnvoll ist, dann ja. Ich weiss aber nicht, ob es Sinn ergibt.»