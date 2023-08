Ist Taylor Russell die neue Frau an Harry Styles' Seite?

Die kanadische Schauspielerin Taylor Russell wurde durch ihre Rollen in den Serien «Strange Empire» und «Falling Skies» bekannt. Zudem spielte sie eine der Hauptrollen in der Netflix-Produktion «Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten». Für ihr Engagement in dem Horrorfilm «Escape Room» aus dem Jahr 2019 erhielt sie den Gotham Award als beste Nachwuchsdarstellerin. Zuletzt war sie an der Seite von Timothée Chalamet (27) in dem Streifen «Bones and All» zu sehen.