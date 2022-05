Ist Will Smith nach seinem Oscar-Ausraster in Therapie?

Seit der Oscarzeremonie, bei der Smith später noch den Preis als «Bester Hauptdarsteller» für den Film «King Richard» entgegennahm, war es still geworden um Will Smith. Vor etwa zwei Wochen soll der Schauspieler Medienberichten zufolge in Indien gesehen worden sein. Bei seiner Ankunft in Mumbai posierte er demnach mit einigen Fans für Fotos. Das «People»-Magazin berichtete, Will Smith sei in Indien, um sich auf Spiritualität, Yoga und Meditation zu konzentrieren. Das zog prompt Kritik nach sich. Der Grund: Persönlich soll er sich laut «Page Six», der Promiseite der «New York Post», noch nicht bei Chris Rock entschuldigt haben ...