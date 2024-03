Italienischer Abend bei «Let's Dance»: Lina Larissa Strahl muss gehen

Auch Mark Keller (58) sah den Jive als «Kampf gegen sich selbst». Auf dem Parkett schien er trotzdem Spass zu haben, was Motsi Mabuse (42) in ein Dilemma stürzte: «Am liebsten würde ich jede Woche zehn, zehn, zehn geben. Aber dann tanzt ihr halt...» Letztendlich reichte nur insgesamt für zehn Punkte. Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) tanzten barfuss Contemporary, wobei Soost einen Zugang zu filigranen Bewegungen und seinen Emotionen finden musste. Zum Schluss hatte er sogar Tränen in den Augen – für Llambi «zu viel der Emotion». 21 Punkte gab es letztendlich.