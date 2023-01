Italienischer Fussballstar Gianluca Vialli mit 58 Jahren verstorben

«Wir werden dich als jungen und unermüdlichen Stürmer in Erinnerung behalten, denn Helden sind alle jung und gutaussehend, und du warst in jenem Sommer 1984 unser Held. Stark und schön, mit der 9 auf deinem Rücken und der Trikolore auf deinem Herzen. Anführer der stärksten Sampdoria, zusammen mit deinem Zwilling Bobby Gol. In drei Worten: einer von uns», heisst es in der Mitteilung. «Du hast uns so viel gegeben, wir haben dir so viel gegeben: Ja, es war Liebe, gegenseitig, unendlich.»