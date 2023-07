Italienischer Startorhüter Gianluigi Donnarumma bei Überfall gefesselt

Schockmoment für den italienischen Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma (24). Der Fussballprofi in Diensten des Hauptstadtvereins Paris Saint-Germain wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag überfallen und ausgeraubt. Wie zunächst das französische Nachrichtenportal «Actu17» meldete, wurde in das Haus des Italieners eingebrochen. Donnarumma und seine Lebensgefährtin seien demnach vor Ort gewesen und von den Eindringlingen gefesselt worden. Der Torhüter musste Medienberichten zufolge anschliessend sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden.