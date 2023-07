Italiens Ex-Ministerpräsident Arnaldo Forlani gestorben

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Arnaldo Forlani ist tot. Wie unter anderem die Tageszeitung «La Repubblica» berichtet, starb der Politiker im Alter von 97 Jahren am späten Donnerstagabend in Rom. Dies habe sein Sohn Alessandro mitgeteilt. Forlani kam im Jahr 1925 in der Adria-Hafenstadt Pesaro zur Welt und war Mitglied der 1994 aufgelösten, konservativen Partei Democrazia Christiana (DC). Zwischen 1980 und 1981 war er der Ministerpräsident von Italien.