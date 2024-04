«Iwájú»: Fantasievolle Animationsserie im Nigeria der Zukunft

Mit «Iwájú» erscheint am 10. April ein besonderes Animationsprojekt auf Disney+. Denn die sechsteilige Miniserie spielt an einem eher ungewöhnlichen Ort: im futuristischen Nigeria. Hinter dem untypischen Projekt steckt federführend ein Team an Serienmacherinnen und –machern der panafrikanischen Comic– und Unterhaltunsfirma Kugali. In Kooperation mit den Walt Disney Animation Studios haben sie eine so fantasievolle wie authentische Coming–of–Age–Geschichte umgesetzt, die Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Welt entführt, die sie so vermutlich noch nicht gesehen haben.