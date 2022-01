Jacinda Ardern verschiebt wegen Omikron ihre Hochzeit

Sie fordert Bürger auf, sich boostern zu lassen

Nach einem Ausbruch der Omikron-Variante des Coronavirus verschärfe Neuseeland die Corona-Massnahmen. «Unsere Strategie ist es, die Ausbreitung von Omikron zu verlangsamen», erklärte Ardern. So werde unter anderem die erlaubte Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Veranstaltungen reduziert. Und auch Arbeit aus dem Homeoffice sei erwünscht. Der Plan sei ein einfacher: So viele Menschen wie möglich sollten sich boostern lassen und in Innenräumen so wie draussen Masken tragen, wenn eine Distanz zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.