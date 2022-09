Obwohl Jack Ging schon seit den späten 1950er-Jahren als Schauspieler aktiv war, wurde er vor allem in Deutschland erst in den 1980er-Jahren bekannt. In der Action-Kultserie «Das A-Team» verkörperte er General Harlan «Bull» Fullbright. In der vierten Staffel machte er der Spezialeinheit um Hannbal und B.A. das Leben schwer. In den 1980er-Jahren hatte Ging zudem eine wiederkehrende Rolle in «Trio mit vier Fäusten».