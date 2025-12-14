Jack Nicholson: Kehrt er doch noch einmal vor die Kamera zurück?

Ein kleiner Wermutstropfen für alle Fans von Jack Nicholson dürfte jedoch sein, dass James L. Brooks schon vor rund zwei Jahren ein Comeback des grossen Mimen prophezeit hatte. «Ich denke immer, dass es ihn jucken und er sich kratzen wird», erklärte er damals ebenfalls «People» und sagte über seine bisher letzte Arbeit «Woher weisst du, dass es Liebe ist»: «Meine Theorie ist, dass es nicht sein letzter Film ist.»