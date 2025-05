Jack Nicholson lässt sich nicht mehr gerne blicken?

«Ein Teil seiner Anziehungskraft lag in der Vergangenheit in seinem extravaganten Charakter und Lebensstil. Aber das alles holt einen nach einer Weile wieder ein», ist die Ansicht des Informanten. «Ich glaube, Jack und sein engster Kreis ziehen es vor, dass man ihn so in Erinnerung behält, wie er war.» Nicholson in irgendeinem Nobelrestaurant zu treffen war aber offenbar noch nie einfach. Schon 2002 habe er der Autorin des Artikels erzählt, dass er lieber in seinem Zuhause mit Freunden esse. Nicholsons damalige Begründung: Wenn er ein Restaurant aufsuche, müsse er sich immer «wie der Bürgermeister» verhalten.