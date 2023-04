Jack Nicholson wird 86: So geht es dem Hollywood-Haudegen heute

Mutter oder Schwester?

Zuvor hatte der Star mit den markanten Augenbrauen und dem diabolischen Lächeln über Jahrzehnte ganz oben auf Hollywoods Olymp residiert. Aufgewachsen bei seinen Grosseltern, hielt er seine Mutter June Frances Nicholson (1918-1963) über lange Jahre für seine Schwester. Mit gerade einmal 18 Jahren konnte er 1955 in Hollywood sein erstes bezahltes Schauspiel-Engagement ergattern. In den Folgejahren trat er etwa in den Roger-Corman-Filmen «The Little Shop of Horrors» (1960) oder «The Terror» (1963) auf. Doch mit der Schauspielkarriere wollte es nicht so recht vorangehen, und so verlegte sich Nicholson auch aufs Drehbuchschreiben. Er verfasste die Skripte zum Hippie-Kultfilm «The Trip» (1967) und dem psychedelischen Western «Ride in the Whirlwind» (1966), in dem er auch selbst die Hauptrolle spielte.