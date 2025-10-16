Jack White ist tot: Diese Welthits schuf der legendäre Musikproduzent

Tod in Berlin

2014 beendete Jack White seine aktive Karriere. Im selben Jahr absolvierte er auch seinen letzten öffentlichen Auftritt. Am Donnerstagmorgen wurde er im Alter von 85 Jahren leblos in seinem Haus in Berlin–Grunewald aufgefunden. Das bestätigte auch sein Rechtsanwalt Sebastian Löwe gegenüber der «Bild»–Zeitung. White hinterlässt seine Ehefrau Rafaella (40), zwei gemeinsame Kinder sowie fünf weitere Kinder aus früheren Beziehungen.