«Jackass 5»: Johnny Knoxville kündigt neuen Film an

In «Jackass Forever» thematisierte die alte Garde um Knoxville erstmals ihr fortgeschrittenes Alter, neue Protagonisten wie Komikerin Rachel Wolfson (38) kamen dazu. Von Knoxvilles Teilnahme an «Jackass 5» ist auszugehen, andere Mitwirkende sind noch nicht bekannt. Steve–O (51) reagierte jedenfalls begeistert auf den Instagram–Post. Der beim Dreh zu Teil vier wegen Drogenproblemen gefeuerte Bam Margera (46) signalisierte in der Vergangenheit hingegen, niemals zu «Jackass» zurückkehren zu wollen.