«Jackass»-Star Bam Margera: Wurde «im Grunde für tot erklärt»

Nicht mehr selbstständig geatmet

Margera hatte im Dezember acht Tage im Krankenhaus verbracht. Dort war er an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Bei der Einlieferung hatte er nicht nur mit Corona zu kämpfen: Nach einem Bruch des Handgelenks beim Skateboarden im Vorfeld sei seine Hand so stark angeschwollen, «dass sie nicht mehr in meinen Mund passte», erklärte der 43-Jährige im Podcast weiter. Dann sei noch eine Lungenentzündung hinzugekommen. Als er ins Krankenhaus gebracht worden war, bekam er seinen «fünften Anfall und konnte ohne einen Schlauch im Hals nicht mehr atmen», so Margera.