«Jackass»-Star Bam Margera zu Bewährungsstrafe verurteilt

Bam Margera: Das sagen Bruder und Mutter zum Vorfall

In einer Anhörung im vergangenen Jahr gab Margera zu Protokoll, dass der Vorfall ihm geholfen habe, sich von Drogen und Alkohol loszusagen und nüchtern zu werden. Er befände sich in Therapie. Auch deswegen dürfe er bereits wieder seinen 5–jährigen Sohn Phoenix besuchen. Sein Bruder Jess kam bei der Anhörung ebenso zu Wort und sprach von Bam als «einen guten Kerl, wenn er nicht verwirrt ist». Er habe schon seit 20 Jahren problematisches Verhalten an den Tag gelegt und sei vor seinen Aussetzern teilweise tagelang wach geblieben.