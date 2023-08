Jaclyn Smith und Kate Jackson feiern «Drei Engel für Charlie»-Reunion

Die Zeremonie fand im üppig dekorierten Hinterhof ihrer Villa in Beverly Hills statt. Die Fans der 70er-Jahre-Kultserie interessierten sich aber vor allem für die Aufnahmen, die am Ende des Clips auftauchten: Denn dort war Kate Jackson zu entdecken. Sie wurde 14 Jahre lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Eines der letzten Male, als sie fotografiert wurde, war bei der Beerdigung von Farrah Fawcett (1947-2009) in Los Angeles. Fawcett, Jackson und Smith bildeten in den 1970er-Jahren den Original-Cast von «Drei Engel für Charlie» und wurden mit der Serie weltberühmt.