Jacob Elordi und Margot Robbie bezaubern in London

Besonderes Armband

Während er einen dunkelgrünen Anzug mit Mantelblazer trug, erschien Robbie einmal mehr in einem Hinguckerlook im historischen Stil. Die Schauspielerin trug ein transparentes Kleid von Dilara Findikoglu mit einem viktorianisch anmutenden Korsett und grünen Verzierungen aus geflochtenem Haar. Wie «Daily Mail» berichtete, ist Margot Robbie schon lange ein Fan der in London ansässigen Designerin und trug bereits 2023 etliche ihrer Outfits, als sie in Grossbritannien für den Film «Barbie» warb.