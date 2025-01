Jacques und Gabriella von Monaco: Familienausflug zum Zirkusfestival

Albert II. hat die einstige südafrikanische Profi–Schwimmerin Charlene Wittstock am 1. Juli 2011 geheiratet, die er elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb kennengelernt hatte. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüssten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der männlichen Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.