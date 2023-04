Jada Pinkett Smith: Ihre Talkshow braucht ein neues Zuhause

Die Fans sind bestürzt: Weil Meta sein Angebot Facebook Watch einstellt, wird unter anderem die beliebte Talkshow «Red Table Talk» von Jada Pinkett Smith (51) beendet. Das berichtet unter anderem das «People»-Magazin. Dass ihre über Facebook ausgestrahlte Show ein Ende findet, gab die Ehefrau von Will Smith (54) auch auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt: «Wir sind so dankbar, dass wir so eine wunderbare Partnerschaft mit Facebook Watch hatten und es tut uns so leid, dass das gesamte Team aufgelöst wird. Wir wünschen allen nur das Beste für ihren Weg.»