Der jahrelange Rechtsstreit zwischen der Witwe von Chris Cornell (1964-2017), Vicky Cornell, und seinen ehemaligen Soundgarden-Bandkollegen hat ein Ende gefunden. Beide Parteien teilten am Montag ein Statement auf Instagram, in dem sie nach jahrelangem Hin und Her eine «gütliche, aussergerichtliche Einigung» bekannt gaben. Dabei ist auch die Veröffentlichung von bisher ungehörtem Material angekündigt worden, das Chris Cornell vor seinem Tod im Mai 2017 aufgenommen hatte.