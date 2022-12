Jahrescharts: «Layla» war der erfolgreichste Song 2022

Rammstein ganz vorne bei den Album-Jahrescharts

Insgesamt finden sich in den Single-Jahrescharts rund ein Drittel deutschsprachige Acts. In den Album-Jahrescharts sind es sogar über die Hälfte. Auch hier steht eine deutsche Band an der Spitze: Rammstein haben mit «Zeit» mit Abstand das erfolgreichste Album des Jahres 2022 herausgebracht. Dieses hat mittlerweile Dreifach-Gold-Status erreicht und sich über 340.000 Mal verkauft. Zudem ist es mit fünf Wochen das am längsten an der Spitze platzierte Album des Jahres.